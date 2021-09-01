مسعودي يغادر الساورة والوجهة الى بلجيكا

حقق نجم شبيبة الساورة، بلال مسعودي، حلمه بالإحتراف الأوروبي، بعد موسم مميز ختمه كثاني أفضل هدافي البطولة الوطنية بزيارته لشباك المُنافسين في 19 مُناسبة كاملة.

وجاءت صفقة إنتقال اللاعب الى بلجيكا، على شكل إعارة لموسم واحد، حيث سيُزامل مواطنه عبد القهار قادري، الذي إلتحق بنفس الفريق خلال الميركاتو المُنقضي، على شكل إعارة هو الآخر قادما من بارادو.

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