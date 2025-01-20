مسعودي يغادر كورتري البلجيكي

أعلنت إدارة نادي كورتري البلجيكي، اليوم الاثنين، رسميا عن رحيل لاعبها الجزائري، بلال مسعودي، إلى نادي بانديرماسبور، الناشط في الدرجة الثانية التركية.

وأضحت إدارة كورتري، بأن مسعودي، التحق بالفريق التركي معارا إلى نهاية الموسم الجاري، مع إمكانية شراء عقده نهائيا.

من جهته، أعلن الفريق التركي، بانديرماسبور، عن ضمه مسعودي. في تغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، مؤكدا ما جاء في صفحة كورتري، بخصوص إمكانية شراء عقده نهائيا.

للإشارة فإن مسعودي، الذي سبق له اللعب في الدرجة الثانية التركية، رفقة غوتزيبي، موسم 2023-2024، ظهر بمستويات باهتة هذا الموسم مع كورتري، حيث عجز عن التسجيل وصناعة الأهداف في 16 مباراة، منها لقاء في الكأس.

Hoş geldin, Billal Messaoudi! Billal Messaoudi ile sezon sonuna kadar satın alma opsiyonlu sözleşme imzalanmıştır. pic.twitter.com/x8ekl0xrYi — Teksüt Bandırmaspor (@Bandirmaspor) January 20, 2025

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