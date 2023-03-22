مسعود أوزيل يعلن اعتزاله كرة القدم

أعلن النجم الألماني لاعب ريال مدريد وأرسنال السابق، مسعود أوزيل، اليوم الأربعاء، اعتزاله ميادين كرة القدم بسن 34.

ونشر اللاعب أوزيل رسالة وداعية لمحبيه عبر حساباته على مواقع التواصل الإجتماعي، كشف فيها إعتزاله ميادين كرة القدم الآن دون الانتظار لنهاية الموسم.

ومثل أوزيل عدة أندية أوروبية شالك، فيردربريمن الألمانيان، ريال مدريد الإسباني، أرسنال الإنجليزي، فنربخشة، إسطنبول باشاكشهير التركيان.

كما حقق النجم أوزيل عدة ألقاب على مستوى الأندية أو الصعيد الدولي أبرزها كأس العالم 2014 مع المنتخب الألماني.

وكأس الإتحاد الإنجليزي 4مرات، كأس ألمانيا، الدوري الإسباني، كأس الملك الإسباني.

ولعب أوزيل طيلة مسيرته الكروية 687 لقاء طيلة مشواره، وسجل 121 هدفا وقدم 260 تمرير حاسمة.