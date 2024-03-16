مسعود عمارنة: سيتم مراجعة معايير شبكة التقييم للترقية إلى رتبة “بروفيسور “

كشف الأمين العام للاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي البروفيسور مسعود عمارنة. أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي أبدا تجاوبه مع مطلب الاتحادية بإعادة النظر ومراجعة. معايير شبكة التقييم للترقية إلى رتبة أستاذ للدورة 51،استجابة لتطلعات الأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين.

وحسب البيان الذي أصدرتها الاتحادية، أبدى وزير التعليم والبحث العلمي تجاوبه لمطلب الاتحادية، من خلال عقد جلسة عمل بين الاتحادية و المصالح المختصة لمراجعة هذه المعايير.

ومن جهته، أكّد عضو المكتب الوطني للاتحادية المكلّف بالاعلام، البروفيسور محمد دحماني، أن الاتحادية تعمل للاستجابة لمطالب الأساتذة الباحثين. والباحثين الدائمين. كما تسعى الاتحادية للحفاظ على شبكة معايير تخدم شرط الجودة. وتشجيع البحث النوعي ومرئية المنتوج العلمي ومردوية النشاط البيداغوجي.