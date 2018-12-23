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مســاهل : عقد قــمة عربـيــة أوروبيـــة بالقاهرة في بداية 2019

الوطني
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مســاهل : عقد قــمة عربـيــة أوروبيـــة بالقاهرة في بداية 2019
بقلم نادية بن طاهر

كشف وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل، عن عقد قمة عربية أوروبية بالقاهرة، والقمة العربية ببيروت، بداية السنة الجديدة.

وأوضح مساهل في تصريح للصحافة عقب المحادثات التي جمعته بنظيره الأردني أيمن الصفدي، بأن محادثاتهما استعرضت بعض الاستحقاقات والمواعيد التي سيعيشها العالم العربي.

ومنها القمة العربية الأوروبية بالقاهرة، والقمة العربية ببيروت بداية السنة الجديدة.

وأبدت الجزائر والأردن رغبتهما، في الدفع بالعلاقات الثنائية إلى الأمام وتعزيزها.

وذلك تنفيذا لتعليمات قائدي البلدين، الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، والملك عبد الله الثاني.

وأكد مساهل وجود تطابق في الآراء، والطموحات والرغبة في تعزيز العلاقات الثنائية، في مجالات الإقتصاد والتجارة والتعليم.


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