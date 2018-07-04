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مسقّم: تمّ النظر في أسئلة الإمتحانات التي لم تكن في المقرر

الوطني
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مسقّم: تمّ النظر في أسئلة الإمتحانات التي لم تكن في المقرر
بقلم إيمان ض

كشف المفتش العام للبيداغوجيا بوزارة التربية الوطنية، نجادي مسقم، اليوم الأربعاء، أنّ الأسئلة التي وضعت في الإمتحان و لم تكن مدرجة في المقرّر.

تمّ النظر فيها من خلال تكييف سلّم التنقيط بين المفتشين و الأساتذة.

وأكّد مسقّم خلال ندوة صحفية حول تقييم امتحاني شهادة الإبتدائي والمتوسط، تحسّن أداء التلاميذ في اللغة الفرنسية في الطور الإبتدائي ونتوقع تحسين هذه النتائج مستقبلا. وأضاف أنّ 3.39 % من المدارس الإبتدائية تحصلت على أقل من 40% من الناجحين في “السانكيام”.

و 12 بالمائة فقط من المتوسطات التي تحصلت على أكثر من 80 بالمائة نسبة نجاح.


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