مسقّم: تمّ النظر في أسئلة الإمتحانات التي لم تكن في المقرر

كشف المفتش العام للبيداغوجيا بوزارة التربية الوطنية، نجادي مسقم، اليوم الأربعاء، أنّ الأسئلة التي وضعت في الإمتحان و لم تكن مدرجة في المقرّر.

تمّ النظر فيها من خلال تكييف سلّم التنقيط بين المفتشين و الأساتذة.

وأكّد مسقّم خلال ندوة صحفية حول تقييم امتحاني شهادة الإبتدائي والمتوسط، تحسّن أداء التلاميذ في اللغة الفرنسية في الطور الإبتدائي ونتوقع تحسين هذه النتائج مستقبلا. وأضاف أنّ 3.39 % من المدارس الإبتدائية تحصلت على أقل من 40% من الناجحين في “السانكيام”.

و 12 بالمائة فقط من المتوسطات التي تحصلت على أكثر من 80 بالمائة نسبة نجاح.