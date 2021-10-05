مسك الكلام.
مسك الكلام.
**إدَمانُ المَاضْي هوَ أصعّبُ أنوَاع الإدَمانُ
فعَندمَآ نعَتادُ عَلىَ حُقنِ الذِكَرياتُ المُهدَئة لأوَجاعِنا
يُصبَحُ الخُروَجَ مِنهُ مُسّتحِيَلاً.
يحدثُ أحياناً أن تقرأ شيئاً يُشبهُكَ كثيراً .. حدّ الألم **
أن تكونَ الكلماتُ بمثابة ذاكرة إضافية تندمجُ مع ذاكرتك و
لتُنجِبَ لكَ الماضي كأنه واقعٌ يمرُّ أمام عينيكَ من جديد.
أفهمُ جيّداً بأنَّ الحُبّ قدر **
يأخذُنا حيثُ يشاء .. لكننّي لازلتُ أجهلُ لمَا يأخذُ أحدَنا ويتركُ الآخر.
**الأكثر وجعاً، ليس ما لم يكن يوماً لنا، بل ما امتلكناه برهةً من الزمن، وسيظلّ ينقصنا إلى الأبد.
**البدايات الجديدة ما هي إلا كذبة.. كذبة نكذبها ونصدقها ، لنخلق منها أملاً جديداً يضيء لنا العتمة ، فإدعاء إمكانية بدء حياة جديدة ليس سوى مخدر نحقن به أنفسنا لتسكن آلامنا ونرتاح.
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