مسك الكلام.

**إدَمانُ المَاضْي هوَ أصعّبُ أنوَاع الإدَمانُ

فعَندمَآ نعَتادُ عَلىَ حُقنِ الذِكَرياتُ المُهدَئة لأوَجاعِنا

يُصبَحُ الخُروَجَ مِنهُ مُسّتحِيَلاً.

يحدثُ أحياناً أن تقرأ شيئاً يُشبهُكَ كثيراً .. حدّ الألم **

أن تكونَ الكلماتُ بمثابة ذاكرة إضافية تندمجُ مع ذاكرتك و

لتُنجِبَ لكَ الماضي كأنه واقعٌ يمرُّ أمام عينيكَ من جديد.

أفهمُ جيّداً بأنَّ الحُبّ قدر **

يأخذُنا حيثُ يشاء .. لكننّي لازلتُ أجهلُ لمَا يأخذُ أحدَنا ويتركُ الآخر.

**الأكثر وجعاً، ليس ما لم يكن يوماً لنا، بل ما امتلكناه برهةً من الزمن، وسيظلّ ينقصنا إلى الأبد.

**البدايات الجديدة ما هي إلا كذبة.. كذبة نكذبها ونصدقها ، لنخلق منها أملاً جديداً يضيء لنا العتمة ، فإدعاء إمكانية بدء حياة جديدة ليس سوى مخدر نحقن به أنفسنا لتسكن آلامنا ونرتاح.

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