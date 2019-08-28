مسلحان يسطوان على بنك “BDL” ببجاية ولا خسائر بشرية !

تعرض، صبيحة اليوم الأربعاء، بنك “BDL” في القصر التابعة لولاية بجاية، لعملية اقتحام وسطو، من قبل أشخاص ملثمين.

وحسب ما أفادت به إذاعة صومام بجاية، فإن شخصين ملثمين، حاملين السلاح، اقتحموا البنك وسرقوا ما يقارب المليار ونصف .

وأضاف المصدر، أن لولا تدخل مصالح الأمن لبلدية القصر، لكان المبلغ أكبر بكثير.

وحسب بيان من بنك “BDL” فإن العملية لم تسفر على أي إصابات وسط العمال.

وأضافت “BDL”،أن نشاط وكالة القصر “142” سيستمر في العمل غدا الخميس،في حين دعت الزبائن للتوجه إلى وكالات سيدي عيش،اقبو، بجاية.