مسلحون يخطفون مندوبة المنظمة الدولية للهجرة بليبيا

قام مسلحون باختطاف مندوبة المنظمة الدولية للهجرة، رانيا خرمة في مدينة سبها جنوب ليبيا، وتم اقتيادها إلى وجهة مجهولة.

وحسب ما أفادت به وسائل إعلام ليبية، فإن 3 أشخاص تابعين للمنظمة الدولية للهجرة اختفوا بالقرب من مدينة سبها.

وأضافت المصادر، أن البعثة فتحت تحقيقا رسميا بمديرية أمن سبها .

للإشارة، فإن رانيا خرمة من أصل فلسطيني وتحمل الجنسية الاسبانية وقد اختطفت عندما كانت في الطريق الرابط بين مدينتي برك الشاطئ وسبها جنوب ليبيا

وأرجحت ذات المصادر، أن يكون سبب الاختطاف له دوافع مالية من أجل الحصول على فدية.