مسلحون يقتحمون شركة لصناعة “المرغرين” ويحاولون قتل الحارس في حمادي ببومرداس

الدرك فتح تحقيقا في القضية واسترجع مسدسا كهربائيا وعيارات نارية

أعلنت قيادة المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بومرداس حالة طوارئ قصوى،بعد إقدام عصابة مجهولة على اقتحام مصنع مختص في صناعة “المارغرين”.

المصنع واقع بمدينة حمادي، العصابة حسبما أفادته التحقيقات الأولية أنها تمتلك أسلحة نارية استعملتها خلال محاولة قتل الحارس

الذي نجا من الموت بأعجوبة.

حيثيات القضية حسبما أفادت به مصادر “النهار” تعود إلى حدود الساعة الرابعة من صباح يوم أمس، عندما تقدم إلى مقر

فرقة الدرك الوطني بحمادي المسمى “د.م.أ” والذي يشغل منصب مدير التسويق بالشركة المسماة “سوفامار” المتخصصة في إنتاج “المرغرين”

والكائن مقرها بحي أولاد إبراهيم بلدية حمادي، للتبليغ عن تعرض الشركة لمحاولة سرقة من طرف مجهولين متبوعة بمحاولة القتل العمدي

بسلاح ناري لأحد الحراس الذي نجا بأعجوبة من طلق ناري.

وحسب المعطيات التي تحصلت عليها مصالح الدرك الوطني، فإن وقائع القضية وقعت في حدود الساعة الثانية صباحا.

عندما كان الحارس الرئيسي للمصنع يقوم بدورية تفقدية داخل مقر الشركة، أين لفت انتباهه تحركات لأشخاص مجهولين خلف أحد الصهاريج.

ليسارع للصعود فوق سلم حديدي باتجاه مراقد العمال لإخبارهم، وفي نفس الوقت قام بالاتصال بالحارس الثاني طالبا منه إطلاق جرس الإنذار.

ليتقدم نحوه شخصان ملثمان قام أحدهم بتوجسه سلاح ناري نحوه وأمره بالتوقف غيرأن المعني واصل السير بسرعة نحو المراقد.

ليطلق النار نحوه من دون أن يصيبه، حيث انتهى الطلق الناري في أحد الأبواب الحديدية للمرقد، وبعد إطلاق صافرة الإنذار

من طرف الحارس الثاني لم يكن بوسع الجناة سوى الفرار لوجهة مجهولة مخلفين وراءهم أثار وأدوات استعملوها في جريمتهم.

ومنها ظرفين فارغين لرصاصتين ومسدس الكهربائي يرجح أنه سقط منهم خلال عملية الفرار.