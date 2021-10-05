مسلحون يقتحمون منزل “ثمانيني” ويسطون على صندوق مجوهرات بالمحمدية

تعرض رب أسرة في العقد الثامن من العمر، إلى عملية سطو تحت طائلة التهديد، استهدفت منزله العائلي بحي المحمدية بالعاصمة. وهذا من طرف عصابة مسلحة، داهمت غرفته في وضح النهار، أين تمكن الجناة من سرقة صندوق مجوهرات من الذهب الخالص. ومبلغ 8 ملايين سنتيم، ثم لاذوا بالفرار.

وعقب الجريمة، توجه الضحية “عبد النور”، إلى مركز الأمن لتقييد شكوى ضد مجهول. أين أفاد بمحضر سماعه، أن عصابة تضم 3 أشخاص، اقتحمت سكناه بحي المحمدية، أين كان هو متواجدا بمفرده. وخلالها تعرض للسرقة تحت طائلة التهديد، ليتمكن الجناة من السطو على كمية من المجوهرات تخص زوجته. وتتمثل في سلسلتين من الذهب الخالص، 4 خواتم، سوارين، ومبلغ 8 ملايين سنتيم.

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وتمكنت مصالح الضبطية،بعد معاينة مسرح الجريمة ورفع البصمات، من تحديد هوية الفاعلين، لتفلح في توقيف أحدهم ويتعلق الأمر بالمدعو” س.عمار”. المتهم وخلال مثوله أمام هيئة محكمة الجنح بالدار البيضاء، اعترف منذ الوهلة الأولى بجريمة السرقة بالتعدد التي نسبت إليه. وصرح أمام قاضي الجلسة، بأنه لم ينفذ العملية بمفرده، وإنما بمشاركة متهمين إثنين لا يزالان في حالة فرار. مبدئيا استياءه لعدم توقيفهما ومثولهما أمام المحكمة إلى جانبه.

من جهته التمس وكيل الجمهورية أمر ايداع المتهم رهن الحبس المؤقت، وهو ما قرره رئيس الجلسة. حيث أمر بوضع المتهم في سجن الحراش إلى حين مثوله للمحاكمة بتاريخ الـ10 اكتوبر المقبل.

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