مسلسل التابعة يتربع على عرش التوندونس بالجزائر

تصدرت الحلقة السادسة من المسلسل الدرامي “التابعة”، والذي يعرض على تلفزيون “النهار”، التوندونس في الجزائر، على موقع الفيديوهات اليوتيوب.

وعرف المسلسل، منذ عرض حلقاته الأولى، نجاحا كبيرا، وحصد مشاهدات بالملايين، ودخل التوندونس بقوة.

فيما صعدت الحلقة السادسة، التي عُرضت سهرة أمس الجمعة، إلى المرتبة الأولى في التوندونس. بأكثر من نصف مليون مشاهدة في غضون ساعات.

ومسلسل التابعة، يُقدم قصة جديدة ومميزة من عمق المجتمع الجزائري، شدت المشاهدين وشوقتهم لمتابعة الحلقات القادمة.

حيث يحمل مسلسل “التابعة” في طياته مزيداً من الإثارة والتشويق، وينتظر عرض حلقات بأحداث تحبس الأنفاس.

ومسلسل “التابعة”، من بطولة جميلة عراس، والعمري كعوان، وأحمد مداح، وأحلام قواسمي، درصاف آية خرفي، ونوران حريد. وهو من إخراج أنور فقي، وسيناريو منال مسعودي.