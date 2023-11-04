مسلسل “الحاج متولي” يعود بجزء جديد

قرر صناع المسلسل المصري، “عائلة الحاج متولي” للفنان الراحل نور الشريف، تقديم جزء ثان منه يحمل اسم “أولاد الحاج متولي”، وهذا بعد مرور 20 عاما على عرض المسلسل.

وحسب وسائل اعلام محلية، تقوم ببطولة المسلسل الفنانة وفاء عامر بمشاركة الفنانة نيرمين الفقي. ومن المقرر عرضه ضمن الموسم الرمضاني 2024.

هذا وتدور أحداث المسلسل بعد وفاة الحاج متولي الذي ترك أموالاً وأملاكاً ويحاول أولاده الحفاظ عليها. بشكل ينتج عنه عدة صراعات ومشاكل.

ويتكون مسلسل “أولاد الحاج متولي” من 30 حلقة، بطولة إدوارد وسميرة صدقي وعبير منير ومحمد عبد الجواد من مصر. ومن السعودية نرمين محسن وعبد الله العامري وآخرين. بجانب ممثلين من الإمارات والعراق، ومن المقرر انطلاق تصويره خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وهو من تأليف حسين مصطفى محرم، وإخراج محمد عبد الخالق.

يذكر أن مسلسل عائلة الحاج متولي عرض منذ 20 عامًا وتدور أحداثه حول شخصية الحاج متولي سعيد. وهو رجل يبدأ حياته من الصفر، ويعمل لدى تاجر أقمشة يثق به كثيرًا. وبعد وفاة التاجر يتزوج من أرملته وينجب منها ولد، لتتوفى هي الأخرى، ويدير هو الثروة. حتى يصبح من أكبر التجار في المنطقة، لتتوالى بعدها زيجاته الواحدة تلو الأخرى، لتصل عدد زيجاته خلال الأحداث إلى أربع زيجات.

وشارك في بطولة “عائلة الحاج متولي” عدد كبير من النجوم منهم: مصطفى شعبان وماجدة زكي وغادة عبد الرازق. وسمية الخشاب ورانيا يوسف وفاروق فلوكس ومونيا وغيرهم من النجوم.