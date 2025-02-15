مسلسل السبع يُشعل حماس الجمهور قبل رمضان

كشف النجم السوري، باسم ياخور، عن البوستر الرسمي لمسلسل “السبع”، الذي سيُعرض في رمضان 2025، وتشارك فيه النجمة الجزائرية أمل بوشوشة.

وسيعرض المسلسل، عبر مجموعة من أبرز القنوات العربية، من بينها روتانا خليجية، روتانا دراما، LBC، واجد، رؤيا، لنا.

وظهر في البوستر الرسمي للمسلسل نجوم العمل باسم ياخور، عبد المنعم عمايري، أمل عرفة، وأمل بوشوشة.

بينما زُيّن الجزء السفلي من البوستر بمشهد معركة تاريخية، مما يعكس الأجواء الملحمية التي سيحملها العمل.

ووصف باسم ياخور المسلسل بأنه “ملحمة الحرية والتمرد في وجه الطغيان والتجبر… وقصة الدم والحب خارج كل قيد ومعقول!”.

مشيرًا إلى أن العمل سيكون أحد الإنتاجات الضخمة التي تتناول قضايا الصراع والحرية والحب في سياق درامي مليء بالأحداث المشوقة.

ويجمع “السبع” نخبة من أبرز نجوم الدراما العربية، من بينهم: باسم ياخور، عبد المنعم عمايري، أمل عرفة، أمل بوشوشة، تيسير إدريس. مرح جبر، طارق مرعشلي، حسام الشاه، وفاء موصللي، لينا حوارنة، عدنان أبو الشامات.

ويعد “السبع” من أبرز الأعمال المنتظرة في موسم رمضان المقبل، حيث يحمل طابعا ملحميا وتاريخيا. ويدور في أجواء من التمرد والصراع على الحرية.