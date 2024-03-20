مسلسل العتاولة يتصدر التريند

تصدر مسلسل العتاولة بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، مي كساب، صلاح عبدالله. تريند منصة X بعد عرض الحلقة التاسعة أمس.

وتدور أحداث مسلسل “العتاولة” في مدينة الإسكندرية، حيث يتميز سكانها بطبائعهم الخاصة وأسلوبهم اللغوي الفريد.

ويجسد النجم أحمد السقا شخصية نصار، البطل التراجيدي الذي يخوض تجربة حياة مليئة بالتقلبات. محاولًا الحفاظ على الإيجابية في جميع الظروف.

وتقوم السلسلة برصد صعوده وهبوطه، وكيف تؤثر التحولات في مسار حياته.

يذكر أن مسلسل ” العتاولة” بطولة النجوم أحمد السقا، طارق لطفى، زينة، باسم سمرة، مى كساب، أحمد كشك. هدى الاتربى، نهى عابدين، ميمى جمال، زينب العبد، منة تيسير،مصطفى ابو سريع. مريم الجندى، مؤمن نور، محمد التاجى، يسرا الجديدى، وأخرون، وهو من تأليف هشام هلال، وإخراج احمد خالد موسى.