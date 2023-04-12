مسلسل المداح يتصدر قائمة الأكثر مشاهدة ويحتل تريند غوغل

يواصل مسلسل المداح تحقيق النجاح الكبير والمشاهدات العالية، بعدما واصل الجزء الثالث الذي يحمل اسم المداح – أسطوة العشق. تصدره تريند جوجل بعد عرض 17 حلقة من العمل حتى الآن. وهو ما جعل الجمهور يطالبون في تعليقاتهم تقديم جزء رابع من العمل.

وتدور أحداث العمل حول صابر المداح الذي يجسد شخصيته حماده هلال. كما تظهر عفاف رشاد بدور والدته، فيما يلعب خالد سرحان دور شقيقه حسن. وتظهر هلا السعيد بدور هبة شقيقته، ويظهر أحمد بدير بشخصية الشيخ سلام والد حماده هلال، والذي يظهر كضيف شرف في الجزء الثالث.

وتُقتل والدة حماده هلال على يد شقيقته خلال الأحداث. كما يجسد محمد رياض دور جن، وعبدالعزيز مخيون يلعب شخصية كبير الجن. ويعيش هلال قصتي حب مع هبة مجدي ويسرا اللوزي خلال الأحداث، وتجسد رانيا فريد شوقي شخصية سيدة أعمال.

ويشارك في بطولة مسلسل المداح بجانب حمادة هلال عدد من النجوم منهم هبة مجدي، يسرا اللوزي. محمد رياض، رانيا فريد شوقي، وخالد زكي. ومن تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، ومن إخراج أحمد سمير فرج. وهو استكمال لجزئين سابقين حققا نجاحًا كبيراً في رمضان 2021 و2022.