مسلسل “الملك” لنجيب محفوظ وعمرو يوسف يُثير الجدل

لم يتوقف الجدل، منذ إنتشار ملصقات دعائية غير رسمية لمسلسل “الملك”، المأخوذ عن رواية كفاح طيبة، للأديب نجيب محفوظ.

وزادت حدة الهجوم على المسلسل في أعقاب طرح “البرومو” الرسمي له.

وتعرض مسلسل “الملك” لجملة من الانتقادات، على رأسها لحية الفنان عمرو يوسف،

وأكد الباحثون، في تاريخ مصر القديمة أن الملوك كانوا بلا لحية، كما طالت الإنتقادات أيضا أزياء الفنانة ريم مصطفى.

وتبارى المشاركون في إظهار الفارق في جودة الأزياء والديكورات التي ظهرت في الصور المتداولة، وبين صور مسلسل “الملك”، والإعلان الترويجي.

وشدّد المخرج أبو سيف لموقع “سكاي نيوز” بالعربية، على أنه لا يستطيع الحكم على مسلسل “الملك” حاليا لأن لم يشاهده بعد.

لكنه أشير إلى أن أي عمل تاريخي، يعتمد فيه المصمم على مراجع تاريخية، يقوم بدراستها جيدا قبل أن يبدأ عمله.

وعن المطالبات بإيقاف المسلسل، يُبدي أبو سيف أسفه قائلا “أنا لا أفهم فكرة منع عمل فني، فكل ما يمكن أن نفعله، هو أن ننتظر عرض العمل”.