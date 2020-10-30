مسلسل “الهيبة” يصل للصحافة العالمية و”لوموند” تصفه بالناجح

لأول مرة في تاريخ المسلسلات العربية، وصل صدى مسلسل “الهيبة” للصحافة العالمية، ومن بينها “لوموند الفرنسية” التي كتبت أنه من أكثر المسلسلات العربية مشاهدة في الوطن العربي.

المسلسل الذي انتج عام 2017، يتكون من 3 مواسم، من بطولة مجموعة كبيرة من ألمع نجوم التمثيل في لبنان وسوريا ومصر يتقدمهم النجم تيم حسن والنجمة منى واصف.

ويتناول مسلسل “الهيبة” عالم العشائر على الحدود اللبنانية السورية.

وحسب كاتبة مقال الجريدة الفرنسية، لم يمر يوم واحد خلال شهر رمضان ولم تجد مقالا أو تعليقا أو صورا عن المسلسل وأبطاله في مختلف مواقع التواصل الإجتماعي.

كما تناولت صاحبة المقال، موضوع رفع مجموعة من المحاميين اللبنانين قضية ضد المسلسل معتبرة إياه من أنجح المسلسلات العربية .