مسلسل “باب الحارة” يعود مجددا هذا رمضان

كشف موقع “الفن” أن الشركة المنتجة لمسلسل “​باب الحارة​” بدأت تحضيرها لإنجاز جزء جديد. استعداداً لطرحه وعرضه في شهر رمضان المقبل.

وأشار ذات المصدر أن الجزء 12 من العمل سيحافظ على معظم ممثلي الجزء السابق. على أن تتم استعادة المزيد من ممثلي الأجزاء الأولى بعدما تم إعادة البعض منهم.

وشهد مسلسل باب الحارة غيابا اعدد كبير من الممثلين الأساسيين أمثال ​عباس النوري​ و​صباح الجزائري​ و​ميلاد يوسف​ و​وائل شرف.​ و​شكران مرتجى​ و​وفاء موصللي​ و​محمد خير الجراح​.

وكشف المنتج السوري محمد قبنض صاحب شركة «قبنض» للإنتاج الفني في وقت سابق. أنه ينوي الاستمرار بإنتاج أجزاء جديدة من مسلسل «باب الحارة» حتى يستطيع أبطاله التحدث بالهاتف النقال.