مسلسل بنت البلاد الموسم 2.. حصريا على قناة النهار في رمضان

ستبث قناة النهار، حصريا على شاشتها مسلسل بنت البلاد في موسمه الثاني، والذي سيكون ضمن برامجها خلال الموسم الرمضاني2022.

وكشفت الممثلة ليليان بركان، بطلة مسلسل بنت البلاد خلال نزولها ضيفة حصة “حنا هكذا“. أن الجزء الثاني من المسلسل سيكون حصريا على قناة النهار خلال رمضان.

مسلسل بنت البلاد، الذي لقي نجاحا كبيرا في موسمه الأول، يسلط الضوء على شرائح اجتماعية موجودة في المجتمع الجزائري.

وتحضر قناة النهار للمشاهد الجزائري شبكة برامجية مميزة، خلال الموسم الرمضاني 2022. فإلى جانب مسلسل بنت البلاد الموسم 2.ستبث قناة النهار على شاشتها عدة برامج اجتماعية وأخرى.