مسلسل بن ناصر يقترب من النهاية

يعيش الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر، فترة حاسمة في مسيرته، وسط حالة من الترقب بسبب غموض مستقبله.

وحسب ما نقله موقع “Footmarseillais” المقرب من نادي أولمبيك مارسيليا. فإن إدارة “لوام” لا تزال تفاوض لضم، بن ناصر، بشكل نهائي من ميلان. بعد فترة إعارة امتدت لستة أشهر خلال النصف الثاني من موسم 2024-2025.

ورغم أن إدارة مارسيليا لا تجد إشكالًا في دفع قيمة بند الشراء والمقدّرة بـ 12 مليون يورو. إلا أن العقبة الحقيقية التي تعيق إتمام الصفقة تكمن في الراتب السنوي المرتفع الذي يتقاضاه بن ناصر، والمُقدّر بـ 4 ملايين يورو صافية. وهو رقم خارج سقف الرواتب المعتمد في النادي الفرنسي.

وبحسب مصادر صحفية فرنسية، فإن نادي ميلان منح الضوء الأخضر لبن ناصر من أجل تأجيل موعد عودته إلى التدريبات. لمنحه الوقت الكافي لمواصلة المفاوضات مع إدارة أولمبيك مارسيليا والوصول إلى اتفاق مرضٍ.

لكن الملف ازداد تعقيدًا بعدما أبدى المدرب روبيرتو دي زيربي، تحفظه على مردود اللاعب خلال فترة إعارته. وهو ما دفع إدارة النادي لتوخي الحذر في اتخاذ قرارها النهائي بشأن ضمه بشكل دائم.

وفي وقت تسير فيه المفاوضات بين بن ناصر ومدير كرة القدم في مارسيليا، مهدي بن عطية، بوتيرة بطيئة، دخلت أندية من الدوري السعودي على الخط، وقدّمت عروضًا مالية مغرية تتجاوز بكثير ما يعرضه نادي الجنوب الفرنسي، ما قد يغري اللاعب بتغيير الوجهة.

ويبقى مستقبل بن ناصر معلقًا، بين رغبة مارسيليا في الاستفادة من خدماته بصفقة متوازنة ماليًا. وضغط العروض الخليجية السخية.

في انتظار حسم القرار النهائي في الأيام المقبلة، إما بالبقاء في أوروبا أو الانطلاق نحو تجربة جديدة في الملاعب السعودية.