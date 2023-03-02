مسلسل رعب في رمضان المقبل.. طرح البوستر الدعائي لـ “المداح 3”

كشف الفنان المصري حمادة هلال عن البوستر الرسمي لمسلسل “المداح- أسطورة العشق”، المقرر عرضه رمضان المقبل 2023.

ونشر هلال البوستر، عبر حسابه الرسمي بموقع “إنستجرام”، وظهر فيه متخفيا. معلقا “مستعدين ولا خايفين، المداح- أسطورة العشق، رمضان 2023، توكلنا على الله”.

وجاءت تعليقات الجمهور على النحو التالي: “حاجة تخوف”، “ما هذا الرعب”، “منتظرين”، “مسلسل حلو” وغيرها من التعليقات.

للإشارة فإن مسلسل “المداح 3- أسطورة العشق” بطولة حمادة هلال، يسرا اللوزي، خالد زكي، محمد رياض، رانيا فريد شوقي. وعبد العزيز مخيون، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، حنان سليمان، تامر شلتوت، وصبحي خليل، وهو من تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد سمير فرج.

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