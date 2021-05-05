مسلسل “عشرين عشرين” لنادين نجيم وقصي خولي يصنع الحدث

يصنع المسلسل اللبناني “عشرين عشرين”، والذي يعرض خلال الشهر الكريم، الحدث عبر مواقع التواصل الإجتماعي، خاصة مع مرور الحلقات.

ونال المسلسل شعبية واسعة بين المشاهدين في الوطن العربي، وتصدر ترند معظم الدول العربية.

وشوقت نجمة العمل، نادين نسيب نجيم، جمهورها للأحداث القادمة ونشرت مقطع من المسلسل على صفحتها بانستغرام.

وكتبت الفنانة: “هي زعلت أنه ما طلع متل ما بتتمنى وهو زعل لأنها ما طلعت متل ما بيتمنى، حياة مش حياة”.

وأضافت نجيم: “الأحداث يلي جايي رح تكون كتير صعبة والحماس رح يزيد والتشنج رح يوصل للدماغ”.

وأحدثت العديد من مشاهد المسلسل ضجة عبر مواقع التواصل، ومن بينها مقطع فيديو من الحلقة 23.

وظهر قصي خولي، وهو يفاجئ نادين نجيم أنه إكتشف هويتها الحقيقية وهي “النقيب سما”، ويؤدي لها التحية العسكرية.

وينال المسلسل استحسانا كبيرا من قبل متابعيه، والذين عبروا عبر صفحات مواقع التواصل الإجتماعي، عن إعجابهم الكبير بالعمل وحماسهم للحلقات القادمة.

https://www.instagram.com/p/COdrtXSnWY8/