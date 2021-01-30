مسلسل “لؤلؤ” يصنع الحدث بالعالم العربي والبطلة تكشف خبايا تصويره

يصنع مسلسل النجمة المصرية مي عمر “لؤلؤ” الحدث بالعالم العربي، منذ انطلاق حلقاته الأولى.

وحققت الفنانة المصرية مي عمر نجاحا كبيرا بعد أن جسدت بطولة مسلسل «لؤلؤ» وحصد أعلى ترند في مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي حوار جمعها مع مجلة “رؤية”، أكدت أنها كتبت المسلسل لأنها كانت ترغب في أداء تلك الشخصية.

وقالت إن الدور كان مرهقاً بالنسبة لها، وكذلك شعورها بحجم مسؤولية البطولة المطلقة.

وأضافت “تخصصت في دراسة الصحافة والإعلام بالجامعة الأمريكية في القاهرة”.

وتابعت “أما الغناء الذي قدمته في المسلسل فقد تدربت كثيراً عليه في معهد «الكونسرفتوار»”.

ويقدم المسلسل حكاية مطربة مصرية تدعى لؤلؤ، بدأت حياتها فقيرة، لتصبح من مشاهير الغناء في مصر وتعيش ثراءً فاحشاً.

وذكرت أنها تجسد دور فتاة صعيدية في مسلسل «نسل الغراب»، الذي سيعرض في رمضان المقبل.