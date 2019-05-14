مسلسل “مشاعر” أكثر مشاهدة على اليوتيوب

احتل مسلسل “مشاعر” الذي يبث يوميا على تلفزيون “النهار” خلال شهر رمضان المعظم، المرتبة الأولى من حيث المشاهدة على اليوتيوب.

وحقق مسلسل مشاعر مشاهدات قياسية بعد بث 8 حلقات منه على تلفزوين النهار منذ بداية الشهر الكريم، حيث يبث حصريا على “النهار” في حدود الساعة 21:10 مساء.

وحسب “extra scoop” المتخصص في الإحصائيات، فإن نسبة مشاهدة مسلسل مشاعر وصلت 32 بالمائة، بينما احتل مسلسل اولاد الحلال المرتبة الثانية، ومسلسل الجريح في المرتبة الثانية، بينما مسلسل ورد أسود في المرتبة الرابعة.

وتجاوزت الحلقة الاولى عتبة 4 مليون مشاهدة، بينما تجاوت حلقاته من الثانية إلى الخامسة عتبة 3 مليون ونصف، أما الحلقتين السادسة والسابعة وصلتا إلى 2.5 مليون مشاهدة.