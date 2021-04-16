مسلسل “مليونير” يتصدر توندونس الجزائر وتونس

عرفت الحلقة الثالثة من المسلسل الدرامي الكوميدي، “مليونير”، نجاحا كبيرا، حيث تصدرت التوندونس على اليوتيوب، في الجزائر وتونس.

واحتل “ميليونير” المرتبة الثانية في توندونس على يوتيوب بالجزائر، ببينما اكتسح المرتبة الأولى في تونس.

وحصدت الحلقة الثالثة من المسلسل، أزيد من 415 ألف مشاهدة على موقع الفيديوهات اليوتيوب، في غضون ساعات.

وأبدع نجوم “ميليونير”، على غرار، الفنانة القديرة، بيونة، والفنان حسان كشاش، نبيل عسلي، وعادل في آداء أدوارهم.

وتُقدم قناة النهار، دعوة لمشاهديها، لمتابعة أقوى وأفضل الأعمال الرمضانية على شاشتها “شاشة كل الجزائريين”.