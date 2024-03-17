مسلسل «نعمة الأفوكاتو» يتصدر المركز الأول عالميا

أعربت الفنانة مي عمر، عن سعادتها بعد تصدر مسلسل «نعمة الأفوكاتو» المركز الأول على على منصة شاهد الرقمية.

وشاركت مي عمر عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام». مجموعة صور توضح تصدر نعمة الأفوكاتو المركز الأول على شاهد.

وعلقت: «الحمد لله رب العالمين مسلسل نعمة الأفوكاتو يحتل المركز الأول على مستوى العالم في منصة شاهد. شكرا من قلبي للجمهور المصري والعربي في كل أنحاء العالم وأتمني أكون دايما عند حسن ظنكم».

وتدور أحداث مسلسل “نعمة الأفوكاتو” في إطار اجتماعي، وتجسد مي عمر دور محامية. تدخل في صراعات مع طليقها أحمد زاهر ضمن أحداث العمل.

المسلسل مكون من 15 حلقة ويشارك ببطولته أحمد زاهر، أروي جودة، كمال أبو رية، سلوى عثمان، سامي مغاوري. ومن تأليف مهاب طارق، وإخراج محمد سامي.