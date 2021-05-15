مسلسل 2020.. مفاجأة حول نهاية “صافي” والتحضير لجزء ثاني

كشفت كاتبة المسلسل اللبناني “2020”، والذي عُرض في رمضان الماضي وعرف نجاحا كبيرا عن مفاجأة سارة لمحبيه.

وأعلنت الكاتبة، عن التحضير لجزء ثاني من المسلسل، سيتم عرضه في رمضان المقبل.

وفاجأت نادين جابر عبر حسابها الرسمي على تويتر، الجمهور، بأن قصي الخولي بدور “صافي” لم يمت وسيتواجد في الموسم الثاني مع نادين نجيب.

وكتبت نادين جابر: “يا عفو الله، صافي الديب ما مات، والنهنهة بينه وبين سما بعد ما خلصت… إلى اللقاء في الموسم الثاني برمضان 2020”.

ومسلسل “2020”، هو من بطولة نادين نسيب نجيم، وقصي خولي، ورامي عياش، وكارمن لبس، وماريتا الحلاني وغيرهم.

وبدوها، اعترفت بطلة المسلسل النجمة نادين نسيب نجيم أنها حزينة بسبب انتهاء المسلسل.

وكتبت عبر صفحتها الرسمية: “الليلة آخر حلقة من مسلسل 2020 صراحة زعلانة أنه رح يخلص وحاسّة عبالي بعد اعرف شو صار وعندي أسئلة كتير عبالي اعرف جوابها”.

وأضافت الفنانة: “حزام ناسف ومسدس بإيدها يعني يا قاتل يا مقتول! صعب الموقف كتير وبيكسر القلب بس أوقات النهاية بتكون كمان بداية لقصة جديدة”.

وتابعت نادين نجيم: “اتعلّقنا بحياة وحبينا صافي وتعاطفنا مع سما وإنقسمنا بين مؤيد ومعارض وهيدا جدل حلو”.