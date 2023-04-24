مسلسل الإعتداءات على أئمة المساجد يتواصل.. هذه المرة إمام مسجد بعين الحمام في تيزي وزو

تعرض اليوم الإثنين إمام مسجد آيت لعزيز بدائرة عين الحمام ولاية تيزي وزو لإعتداء من طرف مجهول أين تم نقله على جناح السرعة للمستشفى.

وحسب ماتم تداوله الإمام والمدعو ” أحمد طيبي” تعرض للإعتداء ليلا ما تسبب له في كسور . وأجريت له عملية جراحية ناجحة وحالته الان مستقرة. فيما تبقى أسباب الإعتداء مجهولة لحد الساعة.

وفور سماع لخبر تنقل مدير الشؤون الدينية والأوقاف للولاية تنقل إلى المستشفى رفقة رئيسة الدائرة والسلطات الأمنية للإطمئنان على صحة الإمام.

وتمكنت مصالح الدرك الوطني من توقيف الجاني في ظرف وجيز .

وتعتبر هذه الحادثة الرابعة في ظرف وجيز بعد الإعتداء على إمام بكل من ولاية قسنطينة، الجلفة ومغنية.