مسلسل “Game of thrones” يواصل حصد الأرقام القياسية

يواصل الموسم الثامن من المسلسل الأسطوري “Game of thrones” حصد الأرقام القياسية،حيث تخطت الحلقة الثالثة،حاجز الـ8 ملايين تغريدة في التويتر.

وتحصلت الحلقة الثالثة من مسلسل،”Game of thrones”،والتي جاءت بعنوان “The Long Night” على أكثر من نصف هاشتاجات قائمة الأكثر تداولا.

وجاء هاشتاغ “آريا ستارك”، “Arya stark”، بأكثر من اثنين مليون تغريدة، بينما تبعها “النايت كيمغ” بأكثر من مليون تغريدة.

واحتل المراكز الأخرى الشخصيات التي رحلت في المسلسل وأهمهم جورا مورمنت وليانا مورمنت، وثيون جيورجي.

وانتهت الحلقة من الموسم الثامن التي عرضت،بقتل ملك الليل على يد “آريا ستارك” التي أنقذت العالم من على حافة الهاوية.

للإشارة، بدأ عرض مسلسل “Game of thrones” عام 2011، ويعد من أشهر مسلسلات الخيال العالمي الدرامية.

وحقق نجاحا كبيرا منذ بداية عرضه على شبكة “HBO” الأمريكية، كما حصل على عديد من الجوائز.

ويروي المسلسل قصة ملحمية،بين 7 مماليك تتصارع على العرش،وهو مقتبس عن السلسلة الروائية “أغنية الجليد والنار” للكاتب جورج أر مارتن.