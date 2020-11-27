مسلسلThe Crown عن العائلة البريطانية المالكة يحقق نجاحا باهرا

حققت Netflix نجاحًا كبيرًا من خلال عرض السلسلة الرابعة من The Crown، والذي يروي قصة العائلة المالكة البريطانية.

وأشارت جريدة ديلي مايل البريطانية أن 29 مليون شخص قاموا بتسجيل الدخول إلى خدمة البث المباشر لمشاهدة المسلسل الدرامي.

وكانت قد كشفت الصفحة الرسمية للشركة المنتجة لمسلسل الدراما الملكية The Crown، عن مجموعة صور جديدة لأبطال العمل الدرامي.

وظهر نجوم الموسم الرابع في الصور التي نشرتها الصفحة الرسمية لمنصة نتفليكس، وهم على السجادة الحمراء لحضور العرض الخاص الأول.

ويصور هذا الجزء دخول ديانا في العائلة المالكة، بالإضافة إلى عدم توافقها مع تشارلز.

وخلال السنوات الأربع الماضية أصبح مسلسل The Crown أحد أكثر العروض التليفزيونية نجاحا فى جميع أنحاء العالم.