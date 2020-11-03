مسلمو فرنسا يطالبون الحكومة بالحماية ومكافحة دعوات الكراهية

طالبت الفدراليات المسلمة ومساجد فرنسا مساء أمس الاثنين، السلطات الفرنسية، بحماية الجالية المسلمة والمساجد من الاعتداءات والهجومات.

بالإضافة إلى اتخاذ كل التدابير لحماية الأرواح، ومكافحة الدعوات إلى الكراهية.

و بعد تعرض مسجدين في فرنسا الى الاعتداء، قال عدد من ممثلي المنظمات الإسلامية والمساجد الرئيسية -في بيان مشترك- إنهم لا يقبلون القول إن المسلمين مضطهدون في فرنسا.

وفي ذات السياق، تعرض مسجد في مدينة كومبيين شمالي فرنسا الاثنين، لاعتداء عنصري من قبل مجهولين.

كما تعرض مسجد ثاني في مدينة شاتودون في شمالي فرنسا إلى لمحاولة حرق من طرف شخص مجهول.

للإشارة، عرفت فرنسا أعمال عنف كثيرة خلال الأيام القليلة الماضية بعد نشر صور أستاذ التاريخ في أحد المدارس الفرنسية رسوم كاريكاتيرية مسيئة إلى النبي عبر وسائل إعلام، وعُرضت على واجهات بعض المباني، مما أشعل موجة غضب في أنحاء العالم الإسلامي.