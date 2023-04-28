قناة النهار “مسلم اناتوف”: الضغط في المباراة أمام الصومال سيكون زائد بقلم النهار أونلاين نشر في 28 أفريل 2023 - 12:05 شارك غرِّد أرسل 23 0 “مسلم اناتوف” : الضغط في المباراة أمام الصومال سيكون زائد. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/unmOA اقرأ أيضا الشيخ النوي: مشاكل بالجملة في قطاع الأشغال العمومية.. مشروع تهيئة طريق متوقف لأسباب مجهولة قناة النهار 27 أفريل رجال صدقوا / الصحابي الجليل مجزأة بن ثور السدوسي قناة النهار 16 أفريل محمد علال: يجب تدشين مسرح كبير بمقاييس عالمية في الجنوب لإحتضان المواهب الشابة قناة النهار 16 أفريل أمين بومدين: الثورة الفنية ستنطلق من أبناء الجنوب والجيل الجديد لديه أفكار جيدة قناة النهار 16 أفريل "مسلم اناتوف": هدفنا الفوز بكأس إفريقيا والتأهل لكأس العالم. قناة النهار 28 أفريل أبطال "الدّامة " يتمنون عيد مبارك للشعب الجزائري قناة النهار 21 أفريل إقبال كبير على محلات بيع مستلزمات الحلويات.. المنتوج المحلي الأكثر طلبا قناة النهار 14 أفريل تلمسان : شباب يرددون قصائد مدح الرسول أمسيات العيد قناة النهار 23 أفريل الشيخ النوي: أشباه الفلاحين يصنعون جريمة في حق البصل والجزائر مقبلة على الإستيراد قناة النهار 22 أفريل في ظل غلاء أسعار الملابس.. المواطن في رحلة بحث عن التخفيضات قناة النهار 10 أفريل