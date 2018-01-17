مسلوب:”لا أفهم ما يحدث مع محرز.. وماجر أيقونة”

قال الدولي الجزائري السابق “وليد مسلوب” الذي فسخ عقده مع فريق “لوريون” الفرنسي أنه لا يفهم ما يحدث مع “محرز”.

وقال لاعبُ الخضر السابق في إتصال هاتفي مع البرنامج الإذاعي “c’est vous l’expert” في موقع “لاغازيت دو فناك” سهرة الإثنين.

“أظن أن ماجر سيُعيد هيبة المنتخب الوطني بفضل خبرته وحنكته فهو أيقونة كرة القدم في الجزائر”.

وبخصوص لاعب “ليستر سيتي” الإنجليزي الدولي الجزائري “رياض محرز” قال “مسلوب”:”أتحدث مع رياض بإستمرار لأنه بمثابة أخي الأصغر”.

“أعرفه منذ مدة طويلة لأننا لعبنا سويا في لوهافر وبخصوص وضعيته الحالية أطرح العديد من الأسئلة التي لاأجد لها إجابة”.

“مع كل إحتراماتي لفريق ليستر سيتي لكن لا أفهم كيف للاعب مثل محرز لا يتواجد في فريق أوروبي كبير..”.

“عندما أتحدث معه في الهاتف لن أقول له لماذا أنت في ليستر سيتي.. لأنني لا أريد أن أُحبط معنوياته”.