مسلوب: “سنلعب حظوظنا لآخر جولة”

تحدث الدولي الجزائري وليد مسلوب، عن حظوظ ناديه لانس، في تحقيق الصعود هذا الموسم، بالنظر للمباريات المتبقية من الموسم الجاري.

وصرح مسلوب، للموسق الرسمي لناديه: “لانس لازال هنا، وسيواصل المنافسة لآخر جولة في الموسم، إنه تحد، وندرك ما يتوجب علينا فعله”.

وأضاف الدولي الجزائري: “علينا تحقيق نتيجة إيجابية في المبارتين المتبقيتين، قبل الدخول في الحسابات، في النهاية ندرك أننا قدمنا أفضل ما لدينا”.

ويذكر أن وليد مسلوب، ومهدي تاهرات، يحتلان المركز السادس رفقة ناديهما لانس، في ترتيب الليغ2 الفرنسية.