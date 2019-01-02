مسلوب: “شغف مبابي بكرة القدم هو ما أوصله لهذا المستوى”

الرياضة
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مسلوب: “شغف مبابي بكرة القدم هو ما أوصله لهذا المستوى”
بقلم كريم.تيغرمت

أشاد الدولي الجزائري، وليد مسلوب، قائد نادي لانس، بالدولي الفرنسي الصاعد، كيليان مبابي، كاشفا معرفته لهذا الأخير في بداية مشواره الكروي.

وصرح مسلوب في حوار لموقع “صوت الشمال” الفرنسي: “عندما كنت لاعبا لنادي أف سي لافالوا، كان مبابي في السادسة من عمره”.

وأضاف: “كان يأتي معنا إلى الملعب، ويعرف جميع اللاعبين، وجميع الأندية، كان جد شغوف بكرة القدم وهذا ما أوصله لهذا المستوى في سن مبكر”.

وتابع وليد مسلوب: “في بضع سنوات أصبح من أفضل اللاعبين في العالم، وسيواصل صنع الحدث لسنوات مقبلة”.

وأردف: “هو حاليا بطل العالم، ولايزال متعطشا للألقاب الكبرى، ولكتابة التاريخ، وهذا أمر واعد”.


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