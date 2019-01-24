مسلوب ضمن التشكيلة المثالية لليغ2 الفرنسية

أختير الدولي الجزائري السابق وليد مسلوب، لاعب لانس الفرنسي، ضمن التشكيلة المثالية، للجولة الـ21، من الليغ2 الفرنسية.

وكشفت الرابطة الفرنسية، عبر حسابها الرسمي على “تويتر” قائمة اللاعبين الأفضل في هذه الجولة، ومن بينهم الجزائري وليد مسلوب.

وجاء اختيار اللاعب السابق للخضر، ضمن هذه التشكيلة، نظير مساهمته الكبيرة في فوز فريقه لانس، على نادي نانسي، بنتيجة 2-1.

وبهذا يواصل وليد مسلوب، استغلال خبرته الطويلة لخدمة ناديه لانس، الساعي لضمان الصعود هذا الموسم لليغ1 الفرنسية.