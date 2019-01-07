مسلوب ضمن التشكيلة المثالية لمرحلة الذهاب

أختير لدولي الجزائري السابق، وليد مسلوب، لاعب نادي لانس، ضمن التشكيلة المثالية لمرحلة الذهاب من الليغ2 الفرنسية.

وجاء إختيار وليد مسلوب، ضمن هذه القائمة، بالنظر للمردود الكبير الذي قدمه في مرحلة الذهاب رفقة ناديه لانس الفرسني.

وشارك مسلوب، خلال مرحلة الذهاب من هذا الموسم، في 17 مباراة رفقة لانس، تمكن خلالها من تسجيل هدفين.

يذكر أن وليد مسلوب، (33 عاما)، يحتل رفقة ناديه لانس الفرنسي، المركز الثالث في ترتيب الليغ2 الفرنسية، ويطمح لتحقيق الصعود هذا الموسم.