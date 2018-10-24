مسلوب قد يكون الحل الجديد لبلماضي ضد الطوغو

يتألق النجم الدولي الجزائري وقائد فريق لانس الفرنسي وليد مسلوب من جولة إلى آخرى في الدرجة الثانية الفرنسية بعد مرور 11 جولة.

حيث وصل أمس الإثنين مسلوب للتمريرة الحاسمة الرابعة منذ بداية الموسم كما أنه رشح من قبل لجائزة أفضل لاعب في شهر سبتمبر في الليغ 2.

وقد لا يمر هذا التألق مرور الكرام على الناخب الوطني جمال بلماضي الذي أكد في تصريحاته السابقة أنه سيستدعي الأكثر جاهزية خاصة في ظل الضعف الذي ظهر عليه وسط ميدان الخضر ضد البنين.

وكان مسلوب من أبرز اللاعبين في حقبة الناخب الوطني كريستيان غوركوف قبل أن يتم إبعاده بعد مجيئ الناخب جورج ليكنس.