مسلوب لاعب السنة في لانس

أختير الدولي الجزائري السابق، وليد مسلوب، كلاعب السنة لناديه لانس الفرنسي، الناشط في الدرجة الثانية الفرنسية (ليغ2).

وجاء تتويج وليد مسلوب، بهذا اللقب، بعد المردود الكبير الذي ظهر به هذه السنة رفقة ناديه لانس، الذي يحتل المركز الثالث في الليغ2 الفرنسية.

وأكد مسلوب، لموقع “صوت الشمال” الفرنسي، أنه لم يندم أبدا عن انظمامه لنادي لانس، وأنه وقع للفريق شهر جانفي الماضي، دون أي تردد”.

وساهم وليد مسلوب (33 عاما)، بخبرته الطويلة، بشكل كبير في تألق ناديه هذا الموسم، من خلال مشاركته في 17 مبارة هذا الموسم، سجل خلالها هدفين.