مسلوب: “لدينا نهائي نلعبه في بولارت”

إنتعشت حظوظ الدوليان الجزائريان وليد مسلوب، ومهدي تاهرات، رفقة ناديهما لانس الفرنسي، في لعب ورق الصعود هذا الموسم، لليغ1 الفرنسية.

ويتواجد وليد مسلوب، رفقة ناديه لانس، في المركز الخامس من جدول ترتيب الليغ2 الفرنسية، ما يؤهلهم للعب تصفيات الصعود لليغ1.

وصرح مسلوب، في هذا الخصوص، لموقع ناديه: “لدينا نهائي سنلعبه في ملعبنا “بولارت”، وهذا ما أردناه، الآن مصيرنا بين أيدينا”.

وأضاف قائد لانس: “هذا ما كان ينتظره أنصارنا أيضا، نحن ندرك أننا لم نعد بحاجة لإجراء الحسابات، ينتظرنا نهائي الجمعة المقبل”.

يذكر أن وليد مسلوب، ومهدي تاهرات، سيواجهان رفقة ناديهما لانس، الجمعة المقبل، نادي لوريون، لتحديد من سيضمن الصعود لليغ1 الفرنسية.