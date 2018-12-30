مسلوب: “مازلت قادرا على العطاء ولا أنوي التوقف الآن”

أكد الدولي الجزائري السابق، وليد مسلوب، تمتعه بصحة بدينية جيدة والتي تسمح له بمواصلة مشواره الكروي لمواسم أخرى، رفقة ناديه لانس الفرنسي.

وصرح وليد مسلوب، لموقع “صوت الشمال” الفرنسي: “أتمتع بصحة جيدة، لا أشعر بأي آلام، وعلى أي حال لا أنوي التوقف الآن”.

وأضاف: “ما زلت أرغب في مفاجأة الجماهير، وبشكل خاص تحقيق أهداف الفريق في الموسم الجاري، وسنرى ما سيكون بعدها”.

وأكد وليد مسلوب، في الأخير: “أشعر بالراحة هنا، وأحب مهمة الإشراف على كل هؤلاء الشباب، ومن الممكن أن أنهي مشواري هنا في لانس”.