مسلوب: “مواجهة أورليان مهمة للغاية ومصيرنا في أيدينا”

أكد الدولي الجزائري وليد مسلوب، على أهمية المباراة التي تنتظر فريقه لانس الفرنسي، غدا الجمعة أمام أورليان، لحساب الليغ2 الفرنسية.

وصرح وليد مسلوب، للموقع الرسمي لناديه لانس: “نعلم أنها ستكون مباراة مهمة للغاية، وسيكون مصيرنا بين أيدينا”.

وأضاف قائد نادي لانس: “في مثل هذه المباريات لا يهم الأداء بقدر النتيجة، علينا أن نبقى مركزين، ومصممين يوم الجمعة، قد يكون هناك تغييرات عديدة”.

وتابع مسلوب: “المباراة ستجري أمام جمهورنا بملعب “بولاير”، وآمل أن تكون النتيجة جميلة في النهاية”.

يذكر أن وليد مسلوب، رفقة ناديه لانس، مجبرين على الفوز لضمان مكانة ضمن “البلاي أوف” للعب الصعود لليغ1 الفرنسية.