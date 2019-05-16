عاجل

مسلوب: “مواجهة أورليان مهمة للغاية ومصيرنا في أيدينا”

الرياضة
  • -
  • 0
مسلوب: “مواجهة أورليان مهمة للغاية ومصيرنا في أيدينا”
بقلم كريم.تيغرمت

أكد الدولي الجزائري وليد مسلوب، على أهمية المباراة التي تنتظر فريقه لانس الفرنسي، غدا الجمعة أمام أورليان، لحساب الليغ2 الفرنسية.

وصرح وليد مسلوب، للموقع الرسمي لناديه لانس: “نعلم أنها ستكون مباراة مهمة للغاية، وسيكون مصيرنا بين أيدينا”.

وأضاف قائد نادي لانس: “في مثل هذه المباريات لا يهم الأداء بقدر النتيجة، علينا أن نبقى مركزين، ومصممين يوم الجمعة، قد يكون هناك تغييرات عديدة”.

وتابع مسلوب: “المباراة ستجري أمام جمهورنا بملعب “بولاير”، وآمل أن تكون النتيجة جميلة في النهاية”.

يذكر أن وليد مسلوب، رفقة ناديه لانس، مجبرين على الفوز لضمان مكانة ضمن “البلاي أوف” للعب الصعود لليغ1 الفرنسية.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com