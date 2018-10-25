مسلوب وبولاية يتفوقان على فرحات

يتصدر الدوليان الجزائريان، وليد مسلوب لاعي نادي لانس، وفريد بولاية، لاعب نادي ميتز، قائمة أحسن الممررين في الليغ2 الفرنسية.

ويملك كل من فريد بولاية، ووليد مسلوب، 4 تمريرات حاسمة في رصيدهما، كأحسن ممررين، بعد مرور 11 جولة من عمر الليغ2 الفرنسية، لهذا الموسم.

وتقدم الدوليان الجزائريان، على حساب مواطنهم زين الدين فرحات، الذي يملك في رصيده لهذا الموسم 3 تمريرات حاسمة فقط.

يذكر أن، لاعب الخضر، زين الدين فرحات، هو صاحب الرقم لقياسي في الليغ2 الفرنسية، برصيد 20 تمريرة حاسمة، والتي حققها الموسم الماضي، رفقة ناديه لوهافر الفرنسي.