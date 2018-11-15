مسلوب يتلقى مساندة كبيرة من جماهير لانس

نال الدولي الجزائري الأسبق وليد مسلوب، دعما وإشادة كبيرة من جماهير فريقه لانس الفرنسي، بعد البطاقة الحمراء التي تلقاها أمام فالنسيان، في الليغ2 الفرنسية.

واعتبرت جماهير نادي لانس، أن وليد مسلوب، يعتبر القائد المثالي للفريق، بعد التصرف الذي قام به في المباراة الأخيرة أمام نادي فالنسيان.

وجاءت هذه المساندة من جماهير لانس، اتجاه وليد مسلوب، بعد توضيح هذا الأخير سبب تلقيه البطاقة الحمراء في هذه المواجهة.

وأكد مسلوب، في حوار صحفي، أنه تلقى بطاقة حمراء، بعد اعتراضة على لاعب فالنسيان، الحاج دابو الذي استفز أنصار لانس، في نهاية المباراة بطريقة احتفاله.

وأوضح وليد مسلوب، أنه تحدث إلى دابو بطريقة ودية، ونهاه عن استفزاز أنصار لانس، معتبرا ذلك لقطة غير رياضية، إلا أن الحكم أساء تقدير الوضع ومنحه البطاقة الحمراء.