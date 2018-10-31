مسلوب يساعد أحد مناصري “لانس” في أداء واجبه المدرسي

الرياضة
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مسلوب يساعد أحد مناصري “لانس” في أداء واجبه المدرسي
بقلم كريم.تيغرمت

طلب طفل يبلغ 6 سنوات، المساعدة من الدولي الجزائري السابق وليد مسلوب، قائد ناي لانس الفرنسي، لأداء واجبه المدرسي.

وبعث الطفل ألكساندر رسالة إلى نادي لانس، يطلب فيها المساعدة على أداء واجب مدرسي، يقتضي جمع 100 صورة لنادي لانس.

واستفسر الطفل، عن إمكانية حضوره تدريبات فريقه المفضل، لإلتقاط هذا العدد من الصور،  موجها في آخر رسالته، تحياته الخاصة للاعبه المفضل وليد مسلوب.

وردّ وليد مسلوب، على الطفل ألكساندر، عبر “تويتر”، داعيا إياه لحضور تدريبات الفريق، ومؤكدا استعداده وزملائه على مساعدته في أداء واجبه المدرسي.


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