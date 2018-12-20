مسلوب ينال الإعتراف في الليغ2 الفرنسية

أختير الدولي الجزائري السابق، وليد مسلوب، لاعب نادي لانس الفرنسي، ضمن الشكيلة المثالية للجولة الـ 18، من الليغ2 الفرنسية.

وجاء اختيار ولسد مسلوب، ضمن هذه الشكيلة، نظير المستوى الكبير الذي يبصم عليه هذا المسوم، رفقة نادي لانس، وخاصة بتألقه في هذه الجولة.

وتمكن اللاعب السابق للخضر، من قيادة فريقه للعودة بنقطة ثمينة، من ملعب “جبريل مونتييد”، بعد تعادلهم سلبيا أمام نادي كليرمون.

ويحتل وليد مسلوب، رفقة ناديه لانس، المركز الثالث، في جدول ترتيب الليغ2، ويطمح لضمان الصعود هذا الموسم لليغ1 الفرنسية.