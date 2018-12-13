مسلوب: “ينتظرنا أسبوعين حاسمين قبل نهاية مرحلة الذهاب”

كشف الدولي الجزائري السابق، وليد مسلوب، مدى أهمية المبارتين التبقيتين من عمر مرحلة الذهاب، من الليغ2 الفرنسية، بالنسبة لفريقه لانس الفرنسي.

وصرح وليد مسلوب، لصحيفة “صوت الشمال” الفرنسية: “أتمنى أن يكون الفريق في الموعد خلال هذا الأسبوع، ونتحلى بالثقة”.

وأضاف قائد نادي لانس: “المبارتين الأخيرتين المتبقيتين، أمام كليرمون فوت، وأجاكسيو، جد هامتين، ويجب علينا تقديم آداء قوي”.

ويسعى وليد مسلوب، رفقة ناديه لانس الفرنسي، لقليص الفارق عن صاحب الصدارة، قبل نهاية مرحلة الذهاب، من الليغ2 الفرنسية.

يذكر أن نادي لانس، يحتل المركز الثالث، في ترتيب الليغ2 الفرنسي، برصيد 31 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن صاحب المقدمة نادي ميتز.