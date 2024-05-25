مسلوق:”تم تجاوز الأزمات المالية التي عانت منها “الفاف” سابقا”

أكد عضو المكتب الفيدرالي، ومسير الرابطة المحترفة لكرة القدم، أمين محمد مسلوق، أن “الفاف” تجاوزت الأزمات المالية التي كانت تعاني منها سابقا.

وصرح مسلوق اليوم السبت، إلى وسائل الإعلام، بعد عقد بعد نهاية أشغال الجمعية العامة لـ”الفاف”، بالنادي الوطني للجيش ببني مسوس:”تم عرض التقرير المالي والأدبي للفترة الممتدة من 1 أكتوبر لغاية 31 ديسمبر، الذي تزامن مع تعيين المكتب الفيدرالي الجديد للإتحادية”.

وأضاف المتحدث:”ناقشنا جانب الموارد المالية وكيفية تحسينها، خاصة بعد المعاناة المالية التي عاشتها الإتحادية سابقا”.

وأوضح مسلوق:”الحمد لله بفضل سياسة الرئيس وليد صادي، وورقة الطريق المسطرة من طرف أعضاء المكتب الفيدرالي، سنتمكن من إسترجاع العديد من الموارد المالية، وتسوية الديون على مستوى لجنة النزاعات”.