مسلوق رئيسا للرابطة المحترفة لكرة القدم

انتخب اليوم الأربعاء، محمد أمين مسلوق، رئيسا جديدا للرابطة المحترفة لكرة القدم لعهدة تستمر لـ 4 سنوات.

وجاء انتخاب مسلوق، عضو المكتب الفدرالي، ونائب رئيس “الفاف” وليد صادي، اليوم الأربعاء، على هامش الجمعية الانتخابية. بصفته مرشحا وحيدا لرئاسة الرابطة، بالأغلبية المطلقة.

وتحصل نائب رئيس “الفاف”، على 20 صوتا من أصل 24 يحق لهم التصويت في الجمعية الانتخابية للرابطة، بعدما امتنع 4 أعضاء عن التصويت.

وسيخلف بذلك، مسلوق نفسه على الهيئة الكروية، بعدما تم تعيينه لتسييرها شهر أكتوبر 2023، خلفا لعبد الكريم مدوار، الذي سّحبت منه الثقة.

وكان مدوار، قد قاد الرابطة، سنة 2018 خلفا للمرحوم محفوظ قرباج، قبل أن يتم إعادة انتخابه لعهدة ثانية، ديسمبر 2021، ليقرر رئيس “الفاف” وليد صادي، سحب الثقة منه قبل سنة عن نهاية عقده، بسبب خرق القوانين.

وفيما يلي تركيبة المكتب الفدرالي للرابطة:

الرئيس: محمد أمين مسلوق

عضو: نبيل قبايلي

عضو: وليد بوكرومة

خبير الفاف: مامون حمليلي

خبير الفاف: يوسف جريدي

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